Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) "из-за полного идиотизма" попала в грандиозный скандал. Служба случайно раскрыла все тайны резиденции Путина в Ново-Огарево ("Объект 53"). Это место, где он живет, проводит совещания Совбеза.

Об этом пишет российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"За хищение средств, выделенных на реконструкцию этой резиденции, осуждена группа сотрудников ФСО и бизнесменов. Большинство материалов дела по понятным причинам были засекречены, особенно та часть, где подробно описываются "внутренности" Объекта 53. Однако, СКР и ФСО решили еще представить". без обвиняемых и гражданский иск. часть материалов.

Отмечается, что резиденция Путина в Ново-Огарево считается одним из самых засекреченных объектов РФ.

"Самое дело было засекречено из-за секретности "Объекта 53". Именно там живет Путин, проводит встречи (сделана копия кабинета в Кремле), там проходят совещания Совбеза, может быть расположен бункер и т.д.. Из секретной документации можно узнать, что в помещениях, так сказать, для персонала, постоянно дежурят: четыре врача, 111 охранников. Охранники дежурят в четыре смены по 2 часа. Для охранников из ФСО прямо на территории, где живет Путин, оборудован тир со стрелковой галереей, длиной 50 м, помещением для чистки оружия", – отмечается в другом сообщении.

Выписка из судебной документации/Фото: ВЧК-ОГПУ

Также указывается, что в комнатах, где принимают пищу обслуживающий персонал и охрана Путина, постоянно дежурит охрана из четырех человек, "видимо, следит, чтобы их всех не отравили".

"Также прямо в Ново-Огарево расположен кинологический питомник. Источники ВЧК-ОГПУ говорят, что у него двойное назначение. Кроме служебных собак, там находятся и собаки, подаренные Путину, в том числе главами других государств", – говорится в сообщении.

Напомним, Путин готов прекратить боевые действия, стало известно, какие условия ставит диктатор.

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