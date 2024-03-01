Границу Латвии пытались перейти россияне и беларусы, связанные со спецслужбами РФ

В ответ Латвия усилит меры безопасноти и может заминировать границу с Россией и Беларусью.

Латвия рассматривает возможность заминировать возможные пути проникновения диверсантов или войск противника на границе с Беларусью и Россией.

Об этом сообщил начальник Госпогранохраны страны Гунтис Пуятс, пишет Delfi.

По его словам, латвийские пограничники эпизодически встречают на границе граждан России или Беларуси, которых по признакам можно отнести к "военным лицам, участникам боевых действий".

"Они пытаются незаконно попасть в Латвию. Мы таких людей задерживали. В основном они врут, сказки рассказывают. Говорят противоречивые вещи. Они не раскрывают того, что приехали сюда, например, чтобы что-то поджигать или взрывать, но профиль свидетельствует как минимум о предыдущей принадлежности к спецслужбам" — заявил глава Госпогранохраны. Все эти лица были выдворены из Латвии.

Также он сообщил, что были попытки вывести из строя ІТ-системы на восточной границе Латвии и попытки взять под контроль дроны. Но противнику это не удалось.

Командующий Земессардзе (аналог Нацгвардии. – Ред.) Каспарс Пуданс добавил, что в случае необходимости будет вестись работа над тем, чтобы перекрыть пути проникновения в Латвию войск противника. В частности, вдоль границы будут созданы минные поля.

"Цель – уменьшить количество коридоров вдоль границы с Беларусью и Россией, с помощью которых они могли бы совершить свое нападение", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Латвия снова продлила ограничения для россиян на въезд в страну.

Читайте также: