Границу между Эстонией и РФ закрыли для движения транспорта: что произошло

С 1 февраля прекратилось движение транспорта по автомобильному мосту, соединяющему российский Ивангород и эстонскую Нарву.

Россия закрыла границу с Эстонией для автотранспорта. Причина такого шага – ремонт КПП в Ивангороде, который, как ожидается, продлится до конца 2025 года.

Об этом сообщает ERR.

Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) Эстонии прогнозирует, что количество пересечений границы сократится до 20 процентов, хотя не исключен и обратный эффект.

"Пока на пешеходном терминале происходит увеличение площади зоны таможенного контроля и улучшение условий работы таможенного контроля. Если доля пешеходов увеличится, таможня будет работать эффективнее и сможет лучше выполнять свои задачи", — рассказал руководитель пограничного пункта в Нарве Марек Лийва.

В последнее время количество пересечений через эстонско-российскую границу составляло, по данным PPA, около 4000 человек в день.

На эстонской стороне границы ночью были установлены заградительные элементы, препятствующие потенциальному движению автотранспорта. Автобусное сообщение между Таллинном и Санкт-Петербургом сохранится, но пассажиры будут вынуждены пересекать границу пешком и менять автобусы: по территории Эстонии их будет вести один, а по России — другой.

"Автобус довезет пассажиров до пункта пересечения границы с одной стороны, они пересекут границу пешком, а затем на другой стороне уже другой автобус продолжит путь. Такое пересечение границы займет от полутора до двух часов", — сказал член правления Lux Express Ингмар Роос.

Напомним, недавно в Эстонии задержали российского шпиона. Речь идет о профессоре Тартуского университета Вячеславе Морозове, подозреваемом в работе на российские спецслужбы.

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