Граждан ЮАР обманом заманили воевать на Донбассе: правительство начало расследование

Президент ЮАР Сирил Рамафоса / © Associated Press

Правительство Южно-Африканской Республики начало расследование обстоятельств, при которых 17 граждан страны были втянуты в боевые действия на Донбассе под видом высокооплачиваемой работы. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поручил выяснить детали вербовки, поскольку участие в наемнической деятельности запрещено законом страны.

Об этом сообщает Reuters.

Правительство ЮАР объявило о начале расследования после того, как стало известно, что 17 граждан страны были втянуты в боевые действия в рамках войны между Россией и Украиной. Мужчины обратились за помощью, прося вернуть их домой.

Как сообщили в офисе президента, граждан ЮАР заманили на войну под видом высокооплачиваемой работы. Все они — в возрасте от 20 до 39 лет — сейчас находятся на Донбассе, а правительство делает все возможное, чтобы организовать их возвращение.

«Президент Сирил Рамафоса поручил провести расследование обстоятельств, при которых эти молодые мужчины были завербованы к, казалось бы, наемнической деятельности», — говорится в заявлении.

В документе не уточняется, на чьей стороне воевали граждане ЮАР, а пресс-секретарь президента Винсент Магвенгя добавил: «Мы пока не знаем, поэтому и проводим расследование».

Спикер МИД Украины сообщил, что Киев проверяет эти данные. Посольство России в ЮАР пока не прокомментировало ситуацию.

В соответствии с законодательством ЮАР, гражданам запрещено участвовать в военных действиях за рубежом или оказывать военную помощь иностранным государствам без официального разрешения.

Издание отметило, что в августе правительство ЮАР предостерегало молодежь от фейковых объявлений о работе в России, которые активно распространялись в соцсетях. Это произошло после сообщений о том, что южноафриканских женщин обманом заставили изготавливать дроны.

Напомним, в июне издание The Telegraph сообщало, что мигранты из африканских стран, которые искали работу в России, становятся «пешками» в войне против Украины, попадая на передовую после обмана. Сотни, а, возможно, тысячи африканцев вовлечены в войну через обещания «высокой зарплаты». Кроме того, африканских женщин обманом нанимают на российские предприятия для изготовления дронов Shahed.