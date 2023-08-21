Гражданам Израиля могут запретить паломничество в Умань и отменить безвиз — заявление украинского посла

Украина призывает правительство Израиля пересмотреть политику в отношении приезжающих в эту страну украинцев.

Проблемы, возникающие у украинских граждан во время въезда в Израиль, посол Украины в этом государстве Евгений Корнийчук назвал унижением. По его словам, в ответ украинское правительство может запретить паломничество в Умань и отменить безвизовый режим для граждан Израиля.

Об этом говорится в заявлении посольства Украины в Израиле, опубликованном в воскресенье, 20 августа.

Украинский посол в Израиле обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывом пересмотреть политику въезда для украинцев и вмешаться в этот вопрос.

"Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы остановим действие наших двусторонних соглашений о безвизовом режиме, как предусмотрено статьей 7 межправительственного соглашения. Этот вариант лежит на столе нашего правительства", — заявил Корнийчук.

Посол также допустил возможность запрета на въезд израильтян в Умань, где каждый год хасиды-паломники празднуют иудейский Новый год (Рош га-Шана).

"Если Израиль хочет, чтобы его граждане могли приезжать в Украину как туристы, в том числе в Умань, я считаю, что премьер-министр Нетаньяху должен лично вмешаться в решение текущего положения дел", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что для граждан Израиля может быть упразднен безвизовый въезд в Украину, а представителю этой страны запретят присутствие на дипломатических встречах министров обороны в формате Рамштайн.

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