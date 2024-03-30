Граждане Таджикистана начали массово бежать из России из-за страха — Reuters

В Министерстве труда Таджикистана ожидают, что это будет временно

После теракта в подмосковном концертном зале в "Крокус Сити Холл" граждане Таджикистана начали массово уезжать из России.

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Об этом по Reuters.

Заместитель председателя Министерства труда, миграции и занятости Таджикистана Шахноза Нодири заявила, что они получают много звонков от сограждан, желающих уехать из России из-за страха.

"Мы получаем много звонков. Это, скорее всего, не жалобы на притеснения, а страх наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас больше людей приезжает (в Таджикистан), чем уезжает", — сказала она.

Вместе с тем, анонимные источники издания сообщают, что на этой неделе в Таджикистане задержаны девять человек, подозреваемых в причастности к теракту и группировке "Исламское государство".

В Министерстве труда Таджикистана заявили, что отток мигрантов из России будет временным.

Напомним, ранее сообщалось, что в России после теракта в "Крокус Сити Холл" усилилась антимигрантская риторика среди населения, что может перерасти в этническую рознь внутри страны.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, почему спецслужбы РФ допустили нападение на "Крокус Сити".

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