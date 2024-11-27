Граждане Южной Кореи против предоставления Украине военной помощи: Reuters назвало цифры

Украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым встретилась с президентом Южной Кореи Юном Сок Йолом. Они обсуждали возможную поддержку в виде вооружений.

Об этом сообщил Reuters.

Сеул отметил, что может рассмотреть такую помощь в зависимости от дальнейших шагов России и Северной Кореи.

Украина планирует послать Сеулу запрос о предоставлении оружия, включая артиллерию и систему противовоздушной обороны. Однако победа Дональда Трампа на выборах в США внесла неопределенность в эти переговоры.

Согласно октябрьскому опросу Gallup Korea, 82% граждан страны против оказания военной помощи Украине. В то же время большинство южнокорейцев рассматривают военные связи между Пхеньяном и Москвой как угрозу.

Напомним. по данным украинских властей на Курщине сейчас находится 11 тысяч северокорейских солдат, и уже есть информация о первых боестолкновениях. Однако это количество военных КНДР не несет большой угрозы украинским войскам.

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