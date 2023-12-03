Гражданин Франции с криком "Аллаху Акбар" устроил резню в Париже: что известно о нападающем

Вооруженный ножом и молотком преступник убил одного человека и ранил еще двоих.

Французские СМИ узнали новые детали о злоумышленнике, совершившем террористическое нападение с ножом возле Эйфелевой башни в субботу, 2 декабря. Он убил одного человека и ранил еще двоих.

Об этом сообщает Le Figaro.

Мужчина набросился с ножом и молотком на прохожих, в результате чего погиб немецкий турист. До того как нападавшего задержала полиция, он успел ранить еще двух человек. Погибший мужчина — гражданин Германии, родившийся на Филиппинах.

Злоумышленник во время нападения кричал "Аллаху Акбару". Его задержали.

Нападающий – 26-летний гражданин Франции Арман Раджабпур-Миандоаб. Он родился уже во Франции в семье эмигрантов из Ирана. Его родители, бежавшие от иранского режима, не мусульманы.

Как сообщил Le Figaro источник в полиции, этот парень "известен разведывательным службам и службам юстиции" своей связью с радикальными исламистами и психологическими расстройствами.

"Ион находился на психиатрическом и неврологическом лечении", — подтвердил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Нападавший прекратил лечение от наркотиков несколько месяцев назад.

Молодой человек уже отбыл 4-летнее заключение за подготовку теракта. В то время он также рассматривал возможность выезда в Сирию для участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ.

После задержания он заявил полиции, что "не может мириться с тем, что мусульмане гибнут в Афганистане и Палестине", а также обвинил Францию в поддержке Израиля.

Арман Раджабпур-Мияндоаб непосредственно перед нападением опубликовал видео в соцсетях, где заявил о поддержке "Исламского государства" и о том, что хочет "отомстить за мусульман".

Центр анализа терроризма (CAT) уточняет, что террорист был знаком с чеченцем Абдуллой Анзоровым, который в 2020 году жестоко убил учителя Самюэля Пати.

18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулла Анзор в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин отрезал кухонным ножом голову 47-летнему учителю географии и истории колледжа Буа-д'Ольн Самюэлем Пати. Сам террорист был убит патрульными полицейскими.

Причиной преступления была демонстрация преподавателем на уроках карикатур из журнала Charlie Hebdo на основателя исламской религии пророка Мухаммеда.

Кроме того, Раджабпур-Мияндоаб был знаком с Ларосси Абдаллой — исполнителем двойного убийства полицейских в 2016 году, и еще одним исламистом, перерезавшим горло 85-летнему католическому священнику прямо во время мессы.

Читайте также: