Гражданин Казахстана воевал против Украины и пытался сбежать в США

ЧВК "Вагнер"

Суд в Алматы вынес приговор гражданину Казахстана Тимуру Пралиеву, который воевал в Украине в составе российской ЧВК «Вагнер». Его признали виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах и приговорили к пяти годам колонии. Это минимальный срок, предусмотренный санкцией статьи уголовного кодекса Казахстана за такие преступления.

Об этом сообщило казахстанское издание «Орда».

Из приговора суда стало известно, что Пралиев осенью 2022 года завербовался в российскую частную военную компанию и до октября 2024 года участвовал в боевых действиях в Украине.

Он служил связистом и при этом участвовал в штурме Бахмута и был награжден несколькими медалями. В 2023 году наемник получил российский паспорт, сохранив гражданство Казахстана.

Кроме войны в Украине, «вагнеровец» участвовал в боевых действиях в Мали. За всю службу он получил 4 млн 160 тыс. рублей.

После освобождения из ЧВК мужчина проходил лечение в Минске и Уфе, а затем предпринял попытку нелегально пересечь границу США и Мексики.

4 января 2025 года Пралиева задержали в штате Техас при попытке нелегального въезда в США. При нем обнаружили паспорта Казахстана и России, 4 тысячи долларов, 60 тысяч мексиканских песо и беспилотник.

Американский суд приговорил его к 15 суткам миграционной тюрьмы с последующей депортацией в Казахстан.

На суде в Алматы Пралиев ссылался на тяжелое заболевание и просил об условном наказании. Его адвокаты пытались оспорить юрисдикцию Казахстана, указывая на российское гражданство подсудимого, однако суд отклонил эти доказательства, поскольку на момент вербовки Пралиев имел только казахстанский паспорт.

