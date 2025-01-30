Гражданин Польши украинского происхождения устроил дебош в самолете и назвал себя террористом

В Польше произошел инцидент с 47-летним мужчиной, который употреблял алкоголь, оскорблял экипаж самолета и, наконец, назвал себя "террористом". Как все кончилось?

Гражданин Польши украинского происхождения в летевшем в Варшаву самолете совершил дебош: он употреблял алкоголь, оскорблял пассажиров и экипаж, а впоследствии заявил, что он "террорист" и начал выкрикивать "Аллах акбар".

Об этом пишет польское издание Onet.

Опасный инцидент произошел во вторник, 28 января 2025 года, на борту самолета, выполнявшего рейс из Осло в Варшаву.

"По словам экипажа, во время полета мужчина не подчинялся приказам бортпроводников, употреблял алкоголь и вел себя агрессивно. Он также использовал вульгарные и оскорбительные слова в адрес экипажа и других пассажиров", - сообщила в интервью Onet Дагмара Белец, пресс-секретарь Надвислянского управления Польской пограничной службы.

Агрессором оказался 47-летний мужчина. По неофициальным данным, когда стюардессы и стюарды пытались его успокоить, мужчина начал угрожать им и кричать, что он «террорист». Он также якобы выкрикивал слова «Аллах акбар», что вызвало серьезное беспокойство других пассажиров.

После приземления в варшавском аэропорту им. Шопена экипаж сообщил об этом пограничникам. Агрессивному 47-летнему мужчине приказали покинуть самолет и предупредили, что в случае невыполнения приказа к нему могут быть применены меры принуждения.

"Мужчина отказался покинуть самолет. Поэтому офицеры специальной группы вмешательства вошли в самолет через переднюю дверь. Пассажиров попросили оставаться на своих местах. Агрессивный пассажир сидел в задней части самолета, поэтому офицеры, применив к нему меры принуждения, вывели его через заднюю дверь прямо к автомобилю, а затем доставили в официальное помещение Пограничной службы", - рассказывает Дагмара Белец.

Там 47-летнего мужчину допросили. Выяснилось, что он является гражданином Польши украинского происхождения. От мужчины чувствовался резкий запах алкоголя, но он отказался от прохождения теста на алкогольное опьянение. На место происшествия вызвали дежурного врача медицинской службы аэропорта, который констатировал, что пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, мужчину передали городской страже, которая доставила его в вытрезвитель в Варшаве.

Сегодня, когда он протрезвел, с его участием были проведены дальнейшие мероприятия. 47-летнего мужчину оштрафовали на 500 злотых. Однако на этом его проблемы не закончились. Не исключено, что мужчина ответит еще и за нарушение общественного порядка. В Польше это наказывается ограничением свободы, большим штрафом или даже лишением свободы.

Напомним, пассажирку самолета могли обмануть из-за использования псевдонима.

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