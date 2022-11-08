Гражданская война или убийство Путина: какие сценарии обсуждают и кто может заменить диктатора

Поражения на фронте значительно изменили настроения не только в окружении российского диктатора Владимира Путина.

Из-за неудач России на украинском фронте в кулуарах снова заговорили о том, кто может заменить Владимира Путина на посту президента.

Об этом пишет Уahoo.

По данным издания, антироссийские активисты и бывшие российские депутаты, выступающие против Путина, собирались в Польше в последние дни, чтобы обсудить отстранение диктатора от власти после вторжения в Украину.

Некоторые из сценариев, как пишет издание, которые обсуждала антироссийская группа, включают гражданскую войну, взятие в руки оружия и убийство Путина.

Партизанская борьба может быть единственным способом свергнуть Путина, считает оппозиционный активист Вячеслав Мальцев.

"Главная цель — физически устранить Путина", — сказал Мальцев.

"Борьба с террористами требует методов террористов", – отметил один из присутствующих политиков, сообщает Gazeta Wyborcza.

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы и единственный российский депутат, голосовавший против аннексии Крыма 2014 года, заявил, что создает подпольное движение сопротивления. Однако некоторые выражали сомнения в том, действительно ли он возглавляет коалицию повстанцев, а другие сомневались, стал ли он слишком радикальным и жестоким.

Кто может занять место Путина

На девятом месяце войны Россия терпит большие поражения. О скорой победе, которую хотел одержать Путин, давно забыли, Украина отбила у врага большие территории на юге и северо-востоке. Военные неудачи резко раскритиковали даже главные поклонники Путина – глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В российских элитах зреет недовольство. В СМИ проникают сведения, что в близких к Кремлю кругах тайно обсуждают перечень преемников Путина на случай его отстранения от власти. По сообщениям NewsWeek, пятерка возможных кандидатов выглядит следующим образом.

Дмитрий Медведев

Экс-президент и бывший премьер России, а ныне – заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, на протяжении всей войны делал крайне резкие заявления по вопросам внешней политики.

Сергей Кириенко

Кириенко занимает должность первого замглавы администрации президента РФ. Во времена Ельцина он возглавлял российское правительство и способствовал продвижению Путина по карьерной лестнице.

Кириенко руководил организацией фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Дмитрий и Николай Патрушевы

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев – сын председателя Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Лектор Университета Бата Стивен Холл говорит, что в Кремле об этой паре уже очень давно говорят как о потенциальных преемниках Путина.

"Николай Патрушев – хороший манипулятор. Он умеет балансировать для сохранения своей власти. Поэтому вполне возможно, что он станет преемником Путина или выдвинет на эту роль сына", – считает Холл.

Евгений Пригожин

Основатель ППК "Вагнер" попал в газетные заголовки за публичную критику путинской военной верхушки из-за успешного контрнаступления Украины. Холл считает, что Пригожин, де-факто имеющий личную армию, может прекратить поддерживать Путина и начать "действовать за кулисами как кукловод".

При каких условиях Путина могут отстранить от власти

Главный вопрос – могут ли Путина отстраниться от президентской должности из-за войны в Украине? У политических комментаторов нет на этот счет единого мнения.

Преподаватель политики и международных отношений в Эдинбургском университете Кася Качмарская считает, что Путину не о чем беспокоиться.

"Не думаю, что кто-то из представителей режима способен противостоять Путину. Его союзникам придется объединить усилия, чтобы бросить вызов лидеру, но между ними нет единства", – говорит она.

Старший преподаватель международных отношений в Университете Глазго Адриан Флореа, напротив, считает перспективы смены режима станут гораздо больше в ближайшее время.

Масштабная мобилизация, вероятно, загонит Россию в тяжелый экономический кризис, а недовольство будет нарастать и в центре, и в регионах.

"В этих условиях борьба за власть внутри Кремля, вероятнее всего, усилится", – добавил Флореа.

Накануне издание Dailymail писало, что Владимиру Путину грозит потеря власти, поскольку разные фракции в его режиме нападают друг на друга, а сильный лидер слишком слаб, чтобы их остановить.

Кроме того, издание The Economist писало, что российские элиты начинают понимать, что нападение на Украину было ошибкой и начинают обсуждать, как им придется жить без Путина.

Худший сценарий на фронте, ошибка Путина и рашисты в капкане – Роман Свитан

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