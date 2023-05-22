Гражданская война в РФ?: российские добровольцы заявляют об "освобождении" первого села в Белгородской области

Легион "Свобода России" заявляют, что якобы вместе с российским добровольческим корпусом зашли на территорию Белгородской области и "освободили" первое село — Козинка. Местные власти это опровергают, заявляя об информационной атаке в Сети.

"Легион и РДК полностью освободили н/п Козинку, Белгородской области. В Грайворон зашли передовые отряды. Двигаемся дальше. Россия будет свободной! За Россию! За свободу!", — написали в 13:54 бойцы Легиона.

В 14:20 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что на территорию Грайворонского округа зашла якобы диверсионно-разведывательная группа ВСУ, а не российские "добровольцы".

Козинка Белгородской области РФ на карте

"На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Вооруженные силы РФ вместе с пограничной службой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Подробности буду сообщать", — говорится в его сообщении.

Заметим, что ранее российский губернатор записывал видеообращение, в котором уверял, что в области все спокойно.

"Пока, вижу, идет распространение массированной информации с предложением эвакуироваться жителям Шебекинского округа от Шебекинской администрации. Это ложь, этого нет. Будет ухудшение, будет улучшение — мы сразу всю необходимую информацию предоставим", — сказал он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Напомним, утром добровольцы легиона "Свобода России" записали видеообращение к своим гражданам, в котором призвали вставить против диктатуры Кремля и боролись за свободную от России.

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