Трамп изменил правила обретения гражданства для детей иммигрантов

Это касается случаев, когда родители находятся в США незаконно или если мать находится в стране временно, например по визе, а отец не является гражданином США.

Президент США Дональд Трамп в первый день своего второго срока подписал указ, значительно ограничивающий получение гражданства по праву рождения.

Как сообщают The Washington Post и CNN, указ запрещает выдачу документов о гражданстве детям, родившимся в США от родителей без законного статуса.

Согласно документу, ограничения распространяются на детей, которые родятся через 30 дней после подписания указа. Это касается случаев, когда родители находятся в США незаконно или если мать находится в стране временно, например по визе, а отец не является гражданином США.

В основе указа лежит трактовка фразы "подпадает под юрисдикцию США" из 14-й поправки Конституции США. Сторонники этой политики считают, что дети нелегальных иммигрантов не подпадают под юрисдикцию США и соответственно не имеют права на гражданство.

Ранее, согласно 14-й поправке, ратифицированной в 1868 году, все родившиеся на территории США автоматически становились гражданами. Этот указ изменяет правила, действовавшие более полутора веков.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп помиловал людей, обвиненных в участии в беспорядках 6 января в Капитолии США.