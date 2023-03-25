Греб веслами более 20 часов в день: уникальный вояж путешественника-одиночки в Антарктику

Испанский спортсмен-путешественник Антонио де ла Роса решил самостоятельно проплыть через самые бурные моря на планете в Антарктику.

О невероятном путешествии пишет Би-би-си.

Де ла Роса отправился в крохотной лодке, которую он назвал Ocean Defender, чтобы стать первым человеком, который в одиночку доплыл до Антарктики. Он путешествовал без топлива, используя только свои силы и океанские течения и ветер.

"Все видели острова пластика в океане по телевизору, но я видел их сам", — рассказал де ла Роса, описывая свои путешествия по океану в других частях света.

Бешеные волны, разбивавшиеся о лодку, много раз опрокидывали ее на бок на 90 градусов, но когда лодка де ла Роси впервые сделала оборот на 360 градусов, он действительно испугался.

"Честно говоря, это меня очень испугало, — рассказал он. — Хотя я знал, что лодка выровняется сама, удар волны был чрезвычайно сильным. Когда волна в пятый раз накатила на Ocean Defender, она обернулась полными 360 дважды подряд".

После этой экспедиции в 2023 году он стал первым человеком, который в одиночку доплыл на юг до 59-й параллели.

По соображениям безопасности чилийский флот требовал от де ла Россы нанять спасательную лодку, которая должна сопровождать ее на случай чрезвычайной ситуации. Эта 18-метровая лодка была на достаточно близком расстоянии, чтобы иметь реальную возможность помочь, только первые три дня путешествия. После этого де ла Роса остался один на один с океаном.

Холодные волны и ветер были не единственными проблемами де-ла-Россы. Во время экспедиции он спал мало. Первые несколько дней он едва успевал поесть, потому что греб более 20 часов в день, тщетно пытаясь держать курс на юг против течений и ветров, толкавших его на северо-восток.

Антарктика продолжает привлекать людей, несмотря на опасности. По данным Международной ассоциации антарктических туроператоров (IAATO), в сезоне 2019-2020 годов Антарктиду на круизных лайнерах посетили 73 670 человек. По их оценкам, сезон 2022-2023 годов может вернуться к допандемическому уровню.

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