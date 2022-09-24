"Гребут всех, кого не лень": Каспаров сообщил о планах России мобилизовать до 3 млн человек

В России военным комиссариатам поставлена задача набрать от одного до трех миллионов мобилизованных. Поэтому в армию забирают всех под ряд, даже "уже явных алкоголиков".

Две недели на полигоне не помогут мобилизованным россиянам подготовиться к войне.

Об этом известный шахматист, российский оппозиционер Гарри Каспаров сообщил в Сети 24 сентября.

"Уже стало ясно, что гребут всех, кого не лень. Военнослужащие делают норму, которую им поставили и она явно выше, чем 300 тыс. человек. Минобороны сделало замечание за халатность, но тем будет все равно, потому что им нужно призвать от миллиона к трех миллионов человек", – говорится в заявлении.

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Каспаров обратил внимание, что "в армию мобилизованных попадают уже явные алкоголики, которые дерутся, не успев попасть на полигон".

"По интернету гуляют видео, где они проносят с собой алкоголь, дерутся, оскорбляют и, конечно, осознают, что они лишь пешки", — отметил оппозиционер.

Он также очень низко оценил качество подготовки этих мобилизованных россиян.

"Как бы не было грустно, но стоит понимать, что все эти мобилизованные не более, чем шестёрки. Две недели на полигоне им не помогут, тем более на российском полигоне, а вся их служба в армии была в стиле: почистить картошку, покрасить траву в зелёный и вставать по команде "смирно", — написал Каспаров.

Напомним, советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что государство может провести мобилизацию, если это понадобится. Так, армию можно увеличить на 5,5 млн военнослужащих.

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