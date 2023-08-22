Греческие пляжи превратились в поле битвы: подробности о противостоянии жителей и прибрежных заведений

В Греции продолжается так называемое "Движение полотенец" — протесты местных жителей, возмущаемых, что вдоль береговой линии прибрежные заведения установили на дорогие шезлонги.

Об этом говорится в материале The Independent.

На островах Греции вытесняют горожан из их обычных мест отдыха.

"Движение полотенец", то есть марши вдоль греческих пляжей, начали на Паросе, а затем на Наксосе.

"Спасите пляжи Наксоса сейчас!" – требуют местные жители.

Также люди устраивали сидячую забастовку на пляже.

Некоторые протестующие утверждают, что предприятия не только "разрастаются" больше разрешенного, но и устанавливают невероятно высокие цены. Например, на одном из пляжей Пароса зонтик и два шезлонга можно арендовать за 60 евро в день, а понежиться на солнышке в "VIP-зоне" обойдется уже в 120 евро в сутки.

"Мы заявляем о нашем праве на общественное пространство, наше право пользоваться нашими пляжами, на которые посягают жадные, социально безответственные бизнесмены, полностью занимающие пляжи или превышающие их границы в 100 раз больше площади, которую они арендуют по закону", — говорится в заявлении группы протестующих.

Также ситуацией в Греции ознакомилось издание The New York Times. Со ссылкой на информацию жителя страны Пароса Николя Стефану, местные жители "чувствуют, что нас вытесняют с острова". По словам протестующего, существуют "огромные разногласия" по поводу разрешенной площади для предприятий и настоящей ситуацией.

В 2022 году было официально арендовано 7186 квадратных метров местных пляжей, но по факту было занято 18800 квадратных метров пляжного пространства.

"Даже пять лет назад я мог пойти на любой пляж и просто насладиться природой, насладиться песком, насладиться водой, тишиной. Теперь они забиты шезлонгами и зонтиками, и даже нет места, чтобы положить полотенце или стул или просто прийти посидеть на песка", – рассказал Ронит Нешер, который несколько лет назад переехал жить на Парос.

В то же время Греция во время визита президента Украины Владимира Зеленского поддержала вступление Украины в НАТО. И стала 24 государством, заявившим об этом.

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