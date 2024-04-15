Греция не готова передать Украине самолеты F-16, но "поддерживала и продолжает поддерживать" — Мицотакис

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг появившуюся в СМИ информацию о передаче Украине самолетов F-16. Он сообщил, что его страна не готова этого сделать.

Об этом Мицотакис заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

"Хотел бы уточнить, что мы не готовы передать Украине самолеты F-16. Эта информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности", — сообщил Мицотакис.

Однако он подчеркнул, что Греция поддерживала и будет поддерживать Украину.

"Мы приняли это решение в самом начале вторжения. Греция является страной, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения", — отметил он. Мицотакис.

Он отметил, что Греция имеет исторически крепкие культурные и религиозные связи с Россией, но "мы решительно выступает против кремлевского режима".

"Я лично был в Украине, был в Одессе. В четверг я видел президента Зеленского в Вильнюсе. И я обязался продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу собственную способность защищать себя", — отметил премьер-министр. министр Греции

Он добавил, что Греция доставила в Украину значительное количество 155-мм снарядов, которые особенно важны, "поскольку сейчас Украина сталкивается с серьезной нехваткой артиллерии".

"Мы постоянно рассматриваем, как мы можем еще больше усилить нашу военную поддержку", — отметил премьер.

Напомним, ТСН.ua ранее сообщал, что Греция готова поставить Украине большую партию боеприпасов по собственным запасам в рамках чешской инициативы по закупке снарядов.

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