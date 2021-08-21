Греция опасается мигрантов из Афганистана: установила 40-километровый забор на турецкой границе

Власти заявили, что будут отправлять обратно нелегалов.
Греция установила 40-километровый забор и систему наблюдения на границе с Турцией опасаясь потока афганстких мигрантов после захвата власти "Талибаном".
Об этом со ссылкой на министра по делам защиты граждан Греции Михалиса Хрисохоидис сообщает BBC.
По его словам, в последние дни закончили расширения 12,5-километрового забора, а также установку высокотехнологичной автоматизированной электронной системы мониторинга.
"Мы не можем пассивно ждать возможного наплыва. Наши границы останутся безопасными и неприкосновенными", — сказал он. Греческие власти уже заявили: отправлять обратно граждан Афганистана, которые нелегально прибывают в страну.
Следует заметить, что турецкий президент Реджеп Эрдоган во время разговора с греческим премьером Кириакос Мицотакиса подчеркнул, что "новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране".
Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.
Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.