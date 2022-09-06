Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Греция расширит ограждение и увеличит количество пограничников вдоль сухопутной границы с Турцией

Дата публикации
Просмотры
464
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Греция расширит ограждение и увеличит количество пограничников вдоль сухопутной границы с Турцией

Фото: pixabay.com

Греция достроит 40-километровое ограждение на границе с Турцией.

Греция достроит еще 140 км забора вдоль своей сухопутной границы с Турцией. Укрепление из бетона и колючей проволоки должно препятствовать въезду мигрантов в страну.

Об этом пишет Reuters.

Строительство ограждения, установленное в 2012 году, в последнее время продолжалось после того, как десятки тысяч искателей убежища пытались пересечь границу Европейского Союза через северную границу Греции.

Греция была на передовой европейского миграционного кризиса в 2015 и 2016 годах, когда туда прибыли миллионы беженцев, бежавших от войны и бедности из Сирии, Ирака и Афганистана, преимущественно через Турцию.

По данным полиции, за первые семь месяцев года власти арестовали 7484 беженцев и мигрантов, из которых 3554 находились в Эвросе.

Правительство также намерено нанять дополнительно 250 пограничников и модернизировать свои системы наблюдения в этом районе.

Напомним, в Литве заявили о "очень опасном рубеже" для Беларуси из-за провокации на границе между странами.

Читайте также:

Эксклюзив ТСН: интервью с пограничником, который 24 февраля не пустил российскую колонну в Киев

Эксклюзив ТСН: интервью с пограничником, который 24 февраля не пустил российскую колонну в Киев

Похожие темы:

Следующая публикация