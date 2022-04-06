Греция вслед за другими странами мира высылает 12 российских дипломатов из-за войны в Украине

О решении выслать российских дипломатов ранее сообщили также Болгария, США, Италия, Швеция, Испания и другие страны.
Греция объявила "персонами нон-грата" 12 российских дипломатов из-за развязанной Путиным войны в Украине.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на МИД Греции.
По словам главы министерства иностранных дел, российские дипломаты действовали "не в соответствии с международными правилами".
В то же время российское информационное агентство РИА Новости уже заявило, что РФ готова принять ответные меры на такие действия Греции.
Напомним, Латвия и Эстония высылают со своих территорий по три российских дипломата, Литва – четыре. Все эти российские дипломаты объявлены персонами нон грата из-за войны РФ против Украины.
Кроме того, о решении выслать российских дипломатов также сообщили Болгария, США, Италия, Швеция, Испания и Дания.
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