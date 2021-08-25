Греция вводит жесткие ограничения для невакцинированных: запрещено посещать бары и клубы

Ограничения заработают с 13 сентября.

Министерство здравоохранения Греции озвучило ряд ограничений для граждан, не имеющих прививки от коронавируса.

Ограничения заработают с 13 сентября, сообщает Ekathimerini.

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В стране вход в кафе, рестораны, клубы будет запрещен для тех, кто не имеет доказательств COVID-вакцинации или выздоровления от коронавируса. Зато другие обмедження действовать для посетителей кинотеатров, театров, музеев и тренажерных залов. Они будут обязаны предъявить COVID-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста, который сделан за 48 часов.

Работники частного и государственного секторов, что не сделали прививки, должны еженедельно делать тестирование на коронавирус свой счет. Зато учителя и преподаватели, персонал учебных заведений, ученики и студенты должны делать экспресс-тестирование дважды в неделю. Если студенты будут делать тесты на деньги, то для школьников процедура бесплатная. К слову, стоимость экспресс-тестов будет установлена ​​в размере 10 евро.

Кроме того, маски будут обязательными для всех в общественных местах, внутри помещений и в местах массового скопления людей на открытом воздухе.

Как сообщалось, в Германии вводят обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса людей. Норма вступает в силу от 23 августа и будет действовать для посещения различных учреждений и мероприятий, проходящих в закрытых помещениях. Соответствующее решение в начале августа приняли премьер-министры немецких земель и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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