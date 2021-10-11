Грецию накрыл шторм: улицы заполонили потоки грязи

О пострадавших не сообщается.

Мощный шторм "Афина" накрыл Грецию: улицы в потоках грязи, затоплены дома.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 11 октября.

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Сейчас обошлось без пострадавших. Больше всего досталось острову Эвия, который еще летом страдал от лесных пожаров. Ливень там продолжалась всего несколько часов, но успела привести к паводкам. Основные автодороги подтоплены, людям приходится вручную выкачивать воду из своих домов и дворов.

Прогнозы синоптиков неутешительны: в ближайшее время непогода не отступит.

Новости мира: Грецию накрыл мощный шторм - пострадавших нет

Как сообщалось, Венецию затопило. Улицы в потоках грязи и затопленные дома. Местами уровень воды сягаав 93 см заввишшкы. Паводки в Венеции возникают периодически в сезоне прилива. В прошлом году местные власти даже установила специальную систему блокировки воды. Впрочем, пока что затопление не так сильны, чтобы ее задействовать.

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