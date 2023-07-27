"Греховные события": Кирилл похвалил страны Африки за отказ от однополых браков и эвтаназии

Патриарх Кирилл считает, что такое "взаимопонимание основ человеческой жизни и нравственных кодексов" сближает Россию и страны Африки.

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) расхвалил многие африканские страны, потому что они разделяют те же "моральные кодексы" - отказались от таких "грехов", как однополые браки и эвтаназия.

Об этом он сказал, выступая во время пленарного заседания на экономическо-гуманитарном форуме в Санкт-Петербурге в четверг, 27 июня, передает CNN.

Скандальный глава русской церкви, конечно, не забыл обвинить в "падении ценностей" западные страны, якобы агрессивно навязывающие "грехи".

"За последние 10 лет мир изменился до неузнаваемости. Я говорю не только о политических вопросах, но и об этом опасном моральном климате, который агрессивно формируют некоторые западные страны. Эти и другие я бы назвал антиценностями, которые приведут к моральной и духовной деградации . Несмотря на огромное давление, большинство африканских стран отбрасывают так называемые однополые браки, эвтаназию и другие греховные события", - заявил он.

Также патриарх Кирилл считает, что такое "взаимопонимание основ человеческой жизни и нравственных кодексов" сближает Россию и страны Африки.

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