«Гренландия не продается»: в Дании тысячи человек вышли на марш против планов Трампа

Протесты в Дании / Иллюстративное изображение

Реклама

Желание президента США Дональда Трампа получить контроль над Гренландией спровоцировало масштабные акции солидарности в Европе. В субботу, 17 января, тысячи человек собрались на Ратушной площади Копенгагена, размахивая красно-белыми флагами Гренландии.

Об этом сообщает Reuters.

«Проснитесь, это не шутка»

Участники акции скандировали «Гренландия не продается» и держали плакаты с надписями «Руки прочь от Гренландии». Организаторами выступили гренландские общины (в Дании проживают около 17 тысяч гренландцев) и общественные организации.

Реклама

«Гренландия и гренландцы поневоле стали фронтом в борьбе за демократию и права человека. Мы посылаем сообщения мира: вы все должны проснуться», — заявила Джули Радемахер, глава организации Uagut.

Военное напряжение

Ситуация накаляется не только на улицах. Трамп заявил, что Гренландия жизненно важна для безопасности США из-за своего стратегического расположения и залежей полезных ископаемых, и не исключил применения силы для ее захвата.

В ответ на это европейские страны на этой неделе направили военный персонал на остров по запросу Дании.

Позиция Гренландии

Гренландия обладает широкой автономией с 1979 года, но остается частью Королевства Дания. Хотя все политические партии острова в будущем стремятся к независимости, сейчас они едины в одном: они предпочитают остаться с Данией, чем присоединиться к США под давлением.

Реклама

«Мы требуем уважения к Датскому королевству и праву Гренландии на самоопределение», — подчеркнула Камилла Зизинг, представитель ассоциации Inuit.

Интересно, что сами американцы не слишком поддерживают амбиции своего президента. Согласно опросам, только 17% граждан США одобряют идею приобретения Гренландии, а большинство категорически против использования военной силы против союзника по НАТО.

Напомним, заместитель руководительницы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией «несправедлив» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.