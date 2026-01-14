Гренландия обратилась за помощью к Великобритании из-за заявлений Трампа

Гренландия / © Associated Press

Министр бизнеса и энергетики Гренландии Наая Натаниэльсен обратилась к правительству Великобритании с призывом занять принципиальную позицию и помочь в отражении потенциальных угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Politico.

По словам Натаниэльсена, вопрос будущего Гренландии должен решаться исключительно путем диалога, а не силового давления.

«Сейчас необходим диалог — настоящий, глубокий. Несмотря на сложные проблемы в мире это не повод отказываться от разговора. Сложные вопросы можно решать путем диалога, а не насилия или силы», — подчеркнула министерша.

Отвечая на вопрос, с каким именно посланием она обращается к британским политикам и премьер-министру Киру Стармеру, Натаниэльсен вновь подчеркнула необходимость диалога.

Она также поблагодарила Стармера за поддержку Гренландии. Ранее британский премьер предупреждал Дональда Трампа, что будущее острова могут определять исключительно Дания и Гренландия.

По словам Натаниэльсен, в настоящее время остров не фиксирует «реальную угрозу», однако положительно относится к усиленному мониторингу ситуации безопасности в Арктическом регионе.

«Мы не намерены становиться американцами и полностью удовлетворены тем, что является частью Королевства Дания», — заявила она.

Напомним, 13 января представитель Республиканской партии Рэнди Файн внес в Конгресс США законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что нет оснований полагать, что США серьезно рассматривают военные действия в Гренландии.

Мы ранее информировали, что жители столицы Гренландии, Нуука, с тревогой ожидают возможного прибытия американских военных судов после ряда сообщений о планах Дональда Трампа по региону.