Гренландию призвали вступить в ЕС, чтобы "защититься" от Трампа

Заметим, что Гренландия, самоуправляющаяся территория Дании, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году.

Гренландия должна рассмотреть возможность возвращения в Европейский Союз для "защиты" перед лицом угроз нового президента США Дональда Трампа.

Об этом 29 января заявил датский депутат Европарламента Мортен Леккегор, передает Politico.

Он признал, что будущее Гренландии в конечном итоге будут решать гренландцы, но утверждал, что пора для какого-то "нового мышления".

"Мы живем в мире, где, несмотря на то, насколько независимым вы хотите быть, вы должны быть членом альянсов", — сказал Леккегор. "И по моему мнению, ЕС является лучшим альянсом, в который вы можете вступить. Это касается Дании, это касается Гренландии".

Политик уверен, что, будучи частью ЕС, Гренландия будет иметь защиту.

Заметим, что Гренландия, самоуправляющаяся территория Дании, проголосовала на референдуме за выход из Европейских сообществ, предшественника ЕС, в 1982 году и официально вышла из блока в 1985 году, хотя большинство из примерно 60 000 ее граждан являются датцами, а значит, до сих пор являются гражданами ЕС.

"Очевидно, что ситуация резко изменилась с 1985 года. У нас сейчас совсем другая геополитическая ситуация", — сказал Леккегор.

Кроме того, Гренландия обладает мощным движением за независимость. Премьер-министр Муте Эгеде призывает к отделению острова от Дании. "Мы не хотим быть датчанами. Мы не хотим быть американцами. Мы хотим быть гренландцами", — сказал он журналистам в начале этого месяца.

Премьер Гренландии Муте Эгеде / Фото: reuters.com

Напомним, Дональд Трамп заявил, что владение и контроль над Гренландией является "абсолютной необходимостью" для Соединенных Штатов. У Трампа даже заявили, что не исключают силовой вариант присоединения Гренландии к США.

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