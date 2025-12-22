Гренландский вопрос снова на повестке дня: Трамп принял кадровое решение

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри / © Reuters

Реклама

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником Соединенных Штатов в Гренландию.

Об этом Трамп сообщил в воскресенье в своей соцсети Truth Social, пишет Reuters.

По его словам, Лэндри хорошо осознает стратегическое значение Гренландии для национальной безопасности США и должно решительно отстаивать американские интересы.

Реклама

"Джефф понимает, насколько важна Гренландия для нашей национальной безопасности, и будет упорно продвигать интересы нашей страны в обеспечении безопасности, защиты и выживания наших союзников и, по сути, всего мира", - заявил Трамп.

Пока остается непонятным, придется ли вступившему в должность губернатора в январе 2024 года Лендри сложить свои полномочия в связи с новым назначением. Белый дом, офис премьер-министра Гренландии и представители Лэндри не предоставили оперативных комментариев.

Дональд Трамп неоднократно за последние годы заявлял, что Гренландия — автономная территория в составе Дания — должна присоединиться к США. Он аргументировал это соображениями безопасности, а также интересом к природным и минеральным ресурсам острова. Джефф Лэндри ранее публично поддерживал такую позицию.

В частности, 9 января он написал в соцсети X, что идея присоединения Гренландии к США выгодна обеим сторонам.

Реклама

В то же время, как Гренландия, так и Дания последовательно отвергают любые заявления о возможном изменении статуса острова. Несмотря на это, в начале месяца США и Гренландия заявили о намерении выстраивать отношения на основе "взаимного уважения".

Министерство иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт ранее отмечала, что публичные заявления американских чиновников относительно будущего острова влекут за собой неопределенность среди местного населения и нуждаются в открытом и честном диалоге с Соединенными Штатами.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утвердил новую космическую стратегию, согласно которой к 2030 году на Луне должна появиться постоянная база с ядерным реактором.