Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг 20 октября объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газы и призвала к прекращению огня.

Об этом она написала в Instagram.

«Сегодня мы бастуем в знак солидарности с Палестиной и Газой. Мир должен высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших гражданских лиц», — заявила девушка.

Фото: Instagram

Позиция Греты Тунберг по отношению к Украине

Следует отметить, что Грета Тунберг поддержала Украину в войне против России. В частности, она осудила подрыв русскими войсками плотины Каховской ГЭС и раскритиковала реакцию мира на экологическую катастрофу.

29 июня 2023 года экоактивистка Грета Тунберг приехала в Киев в составе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны в Украине. Она встретилась с президентом Владимиром Зеленским и обсудила последствия террористического акта ВС РФ на Каховской ГЭС.

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