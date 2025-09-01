- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 2 мин
Грета Тунберг собрала флотилию для прорыва блокады Сектора Газа
К флотилии присоединятся лодки, которые отправятся из Греции, Италии и Туниса.
В воскресенье, 31 августа, из испанского города Барселоны отправилась флотилия из десятков судов, которую собрала шведская экоактивистка Грета Тунберг с целью прорыва морской блокады Израиля и доставки еды и других гуманитарных грузов в Сектор Газа.
Об этом сообщает Reuters.
Тысячи сторонников собрались в порту Барселоны, чтобы провести лодки, многие из них размахивали палестинскими флагами и скандировали «Свободная Палестина» и «Это не война, это геноцид».
«Это миссия, направленная на то, чтобы бросить вызов чрезвычайно жестокой, обычной международной системе, которая не соблюдает международное право», — сказала Тунберг толпе перед отправлением флотилии.
Организаторы флотилии обвинили мировых лидеров в том, что они не оказали давления на Израиль, чтобы разрешить доставку помощи после того, как глобальная организация по мониторингу голода заявила, что часть Газы страдает от голода.
К флотилии присоединятся лодки, которые отправятся из Греции, Италии и Туниса.
Шведская активистка уже безуспешно пыталась прорвать морскую блокаду Газы Израилем в июне этого года. Израильские военные захватили небольшое гуманитарное судно, в котором была Грета Тунберг, и депортировали ее.
Израиль утверждает, что блокада, которая была введена еще в 2007 году, необходима для остановки контрабанды оружия боевикам группировки ХАМАС. Все попытки ее прорвать, в частности попытку Тунберг в июне, власти Израиля называют пропагандистским ходом в поддержку ХАМАС.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно заявил, что боевые действия в Секторе Газа будут завершены в течение ближайших недель.