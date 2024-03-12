Грета Тунберг в рамках забастовки блокировала вход в шведский парламент: ее насильно оттеснила полиция

Двое полицейских подняли Тунберг и утащили ее прочь, а затем положили на землю.
Климатическую активистку Грету Тунберг и других протестующих, второй день в рамках пикета блокировавших вход в шведский парламент, насильно оттеснила полиция.
Об этом пишет The Guardian.
Как отмечается, двое полицейских подняли Тунберг и утащили ее прочь, а затем положили на землю примерно в 20 метрах от двери, которую она блокировала.
Тунберг и десятки других участников экологических кампаний начали блокировать главные входы в шведский парламент в понедельник, 11 марта, в знак сидящего протеста против последствий климатического кризиса и, по их словам, против политического бездействия.
Активисты разошлись в понедельник во второй половине дня, но вернулись на акцию протеста во вторник утром.
Напомним, что Грета Тунберг организовала забастовку в знак солидарности с Палестиной.
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