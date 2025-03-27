Греция назвала три условия для отправки своих миротворцев в Украину

Греческие военные. Фото GEN Konstantinos Floros / Facebook

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Греция готова присоединиться к участию в международных миротворческих силах Украины. Однако это возможно при трех условиях.

Об этом сообщает Ekathimerini .

Три условия, при которых Греция примет участие в международных силах в Украине:

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соглашение о прекращении огня;

отсутствие развертывания войск на российской территории;

четкая стратегия выхода в случае возобновления боевых действий.

Несмотря на то, что некоторые европейские страны рассматривали возможность развертывания войск под эгидой миссии Европейского союза (ЕС), Греция выступает за проведение операции под наблюдением Организации Объединенных Наций (ООН), поскольку это якобы "обеспечит более широкую международную легитимность".

Если миссия продолжится, то роль Греции остается неопределенной. Варианты включают в себя наземное размещение в Украине или участие ВМС в Черном море. Последнее лучше согласуется с приоритетами обороны Греции. Однако непонятно, насколько это возможно, особенно если будет принято предложение Турции взять на себя командование силами, патрулирующими море.

Источники сообщили изданию, что Турция ссылалась на положения Конвенции Монтре о режиме проливов, позволяющих полный доступ к Черному морю только прибрежным государствам (с ограничением по времени для других). Она предложила взять на себя командование военно-морскими силами в сотрудничестве с Болгарией и Румынией.

Ранее президент Франции Макрон сообщил, что делегация военных Британии и Франции отправится в Украину.

Также западные СМИ выяснили, где Франция может разместить миротворцев в Украине.

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Дата публикации 16:18, 27.03.25 Количество просмотров 8 Что-то грядет! Европа на пороге отправки войск в Украину - Париж прямо сейчас