Греция закрывает пляжи: новые правила запрещают важные аксессуары для отдыха

В Греции 251 пляж оставили без лежаков и зонтов. Власти усиливают защиту окружающей среды и ограничивают туристический бизнес.

Вера Хмельницкая
Греция закрывает пляжи от застройки

Греция увеличила количество пляжей без лежаков для защиты окружающей среды, расширив список мест, где запрещено устанавливать лежаки и зонтики, чтобы лучше сохранить природную среду.

Об этом говорится в Euronews.

В 2026 году сразу 251 пляж объявлен зонами без какой-либо застройки. Это значит, что на этих территориях нельзя устанавливать не только арендные лежаки и зонтики, но даже временные деревянные конструкции.

В Министерстве окружающей среды Греции объясняют, что такое решение направлено на усиление защиты пляжей, имеющих особую природную, геоморфологическую и эстетическую ценность, а также сохранение редких экосистем, растений и животных.

Более того, расширен перечень пляжей, включенных в европейскую природоохранную сеть NATURA 2000. Для этих территорий действует еще более строгий режим охраны.

Пляжи закрывают от застройки: новые правила отдыха

На таких побережьях:

  • запрещено передавать участки в пользование для коммерческих целей;

  • не допускаются какие-либо работы или деятельность, которые могут изменить природный ландшафт;

  • ограничиваются все вмешательства, которые могут навредить экосистемам.

Это решение является частью более широкой стратегии Греции, направленной на ограничение неконтролируемого туризма и переход к более устойчивому управлению побережьем.

Власти страны реагируют на давление на прибрежные экосистемы, связанное с развитием туризма и последствиями изменения климата.

