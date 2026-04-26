Греция закрывает пляжи: новые правила запрещают важные аксессуары для отдыха
В Греции 251 пляж оставили без лежаков и зонтов. Власти усиливают защиту окружающей среды и ограничивают туристический бизнес.
Греция увеличила количество пляжей без лежаков для защиты окружающей среды, расширив список мест, где запрещено устанавливать лежаки и зонтики, чтобы лучше сохранить природную среду.
Об этом говорится в Euronews.
В 2026 году сразу 251 пляж объявлен зонами без какой-либо застройки. Это значит, что на этих территориях нельзя устанавливать не только арендные лежаки и зонтики, но даже временные деревянные конструкции.
В Министерстве окружающей среды Греции объясняют, что такое решение направлено на усиление защиты пляжей, имеющих особую природную, геоморфологическую и эстетическую ценность, а также сохранение редких экосистем, растений и животных.
Более того, расширен перечень пляжей, включенных в европейскую природоохранную сеть NATURA 2000. Для этих территорий действует еще более строгий режим охраны.
Пляжи закрывают от застройки: новые правила отдыха
На таких побережьях:
запрещено передавать участки в пользование для коммерческих целей;
не допускаются какие-либо работы или деятельность, которые могут изменить природный ландшафт;
ограничиваются все вмешательства, которые могут навредить экосистемам.
Это решение является частью более широкой стратегии Греции, направленной на ограничение неконтролируемого туризма и переход к более устойчивому управлению побережьем.
Власти страны реагируют на давление на прибрежные экосистемы, связанное с развитием туризма и последствиями изменения климата.