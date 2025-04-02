Греция запретит использование суррогатного материнства одиноким мужчинам и однополым парам

Однополая пара / © Freepik

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В Греции мужчинам будет запрещено иметь детей с помощью суррогатного материнства, если они одиноки или находятся в однополых отношениях.

Об этом заявил министр юстиции Греции Гиоргос Флоридис, которого цитирует AP News.

Министр уточнил, что это сделано для устранения правовой двусмысленности по концепции неспособности выносить беременность.

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Гиоргос Флоридис сказал, что предлагаемые изменения будут представлены на рассмотрение парламента в ближайшее время в рамках более широкой реформы гражданского кодекса.

«Теперь мы недвусмысленно разъясняем, что понятие неспособности вынашивать беременность не относится к неспособности, обусловленной статьей, — сказал Флоридис журналистам. — Другими словами, женщина может быть неспособна выносить беременность независимо от того, находится ли она в паре мужчина-женщина, в однополой паре или самостоятельно».

Напомним, Греция легализовала однополые браки в прошлом году, став первой страной с православным христианским большинством, сделавшим это. Против закона о брачном равноправии выступила влиятельная православная церковь Греции и консервативные группы. В 2015 году парламент одобрил гражданское партнерство для однополых пар.

В отличие от растущего консенсуса в поддержку однополых браков, европейское законодательство в сфере суррогатного материнства сильно различается. Многие страны запрещают все формы этой практики или вводят ограничения.