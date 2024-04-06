Грету Тунберг дважды в день задержала полиция Гааги: что известно

Экоактивисты устроили несанкционированные акции протеста и пытались перекрыть важные дороги в городе.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг пополнила свой список поводов в полицию. В субботу, 6 апреля, ее дважды задержала полиция Нидерландов из-за участия в несанкционированных акциях протеста в Гааге.

Об этом пишет NOS.

Известно, что накануне, 5 апреля, Тунберг объявила о своем участии в демонстрации на автомагистрали А12 в Гааге в социальных сетях.

Несколько сотен активистов из организации Extinction Rebellion пытались перекрыть важную автомагистраль, соединяющую Гаагу с Амстердамом, Роттердамом и Утрехтом. Однако полиция не позволила им это сделать.

Тогда часть демонстрантов заблокировала движение на Zuid Hollandlaan и перекресток дорог Koningskade и Korte Voorhout. Остальные продолжили акцию протеста в парке Маливельд в Гааге – одном из самых популярных мест для митингов.

Среди демонстрантов, задержанных на Zuid Hollandlaan, была и Грета Тунберг. Это произошло около 14:30 по местному времени. Но чуть больше чем через час она странным образом появилась на Koningskade и присоединилась к протестующим, которые сидели на пешеходном переходе. Однако около 16:00 ее снова задержали полицейские.

Напомним, в марте Грета Тунберг участвовала в блокировании входа в шведский парламент. Полиции пришлось насильно оттеснить ее вместе с другими протестующими.

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