Грету Тунберг обвинили в приверженности террору — заявление спикера ЦАХАЛа

Спикер израильской армии возмущен тем, что шведская экоактивистка не упоминает о массовых убийствах израильтян боевиками ХАМАСа.

Позицию шведской экоактивистки Греты Тунберг, устроившей забастовку в знак солидарности с палестинцами Сектора Газы, спикер израильской армии Арье Шаруз Шаликар назвал приверженностью террору.

Об этом он заявил в комментарии изданию Politico.

"То, что делает Грета, то, что она сейчас демонстрирует солидарность с Газой, не говоря ни слова о массовых убийствах израильтян, показывает, что она на самом деле не на стороне палестинцев, а умалчивает террор палестинцев или ХАМАС и Исламского джихада, будто его не существует ", – отметил Арье Шаруз Шаликар.

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По словам спикера ЦАХАЛа, люди, разделяющие такие взгляды как у Греты Тунберг, являются "сторонниками террора".

Как сообщалось ранее, в пятницу, 20 октября, шведская экоактивистка опубликовала сообщение с пропалестинскими лозунгами в Instagram, объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и Сектором Газы и призвала к прекращению огня.

Напомним, сотни тел израильтян остаются неузнанными через 10 дней после нападения ХАМАС. В больницах на столах разложена куча костей – некоторые из них обуглены. Эксперты пытаются идентифицировать погибших.

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