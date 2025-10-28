Gripen против F-35: шведский истребитель стал "королем экономии" — сколько стоит час полета

Gripen / © defence-ua.com

Шведский истребитель JAS 39 Gripen остается одним из самых доступных в своем классе — по крайней мере, по данным компании-производителем Saab. Согласно аналитическому отчету Fighter Aircraft Through Life Costs от Aviation Week (2023), стоимость одного летного часа Gripen C/D составляет около 20,6 тыс. долларов, тогда как для более новой версии Gripen E/F — 22,1 тыс. долларов.

Об этом пишет Defence Express.

Для сравнения, другие современные истребители обходятся гораздо дороже:

F-15EX — 34,3 тыс. долл.,

F-16V — 25,6 тыс. долл.,

F/A-18E/F — 25,7 тыс. долл.,

Rafale — 31,2 тыс. долл.,

Eurofighter Typhoon — 28,9 тыс. долл.,

F-35A — рекордные 46,2 тыс. дол. в час полета.

Общие расходы на содержание

В исследовании учитывали эксплуатацию 100 самолетов в течение 37 лет с 200 часами полета в год. Итоговая цифра включала расходы на топливо, персонал, техобслуживание, логистику и запасные части.

По оценкам Saab, общие затраты на содержание 100 Gripen E/F за 37 лет составляют 21,2 млрд долларов, что на 2,7 млрд меньше, чем для более старых Gripen C/D.

Стоимость часа полета

Аналитики отмечают, что данные Saab могут быть «оптимистичными», ведь базируются на расчетах для шведских ВВС — единственного заказчика новых Gripen E/F, пока взятых на вооружение только один.

В то же время, министерство обороны Чехии в собственном отчете 2023 года предоставило другие цифры: стоимость одного часа полета Gripen E/F — около 36 тыс. долларов, а F-35A — 48 тыс. долларов. Разница объясняется тем, что чешские расчеты включают в себя полный жизненный цикл, вооружение и инфраструктуру.

