"Гроб" для Путина: как уничтожение иранского режима повлияет на войну в Украине

Уничтожение иранского режима «похоронит» режим Путина

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Снятие санкций с Ирана и возобновление нормальных отношений с Израилем приведет к тому, что страна «зальет мир своей нефтью», что обрушит цены на сырье. Это станет экономическим крахом для России и лишит Кремль возможности продолжать войну против Украины.

Такое мнение высказал офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар в комментарии "Киев 24".

"Это [уничтожение иранского режима - ред.] может открыть ящик гроба для путинского режима", - заявил Тамар.

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Стратегическая цель Израиля и исторический контекст отношений с Ираном

Григорий Тамар подчеркнул, что стратегическая цель Израиля состоит в «уничтожении преступного фашистского режима и фашистских фанатиков» в Иране. Он напомнил, что до Исламской революции между Израилем и Ираном существовали "прекрасные, отличные отношения".

По словам офицера, в Тель-Авиве даже есть участок земли, приобретенный свергнутым шахом Ирана для строительства посольства, а сотрудничество между странами охватывало оборонную, сельскохозяйственную, научную, спортивную и культурную сферы. Тамар подчеркнул, что последний шах был близким другом мэра Иерусалима, и именно такие отношения Израиль стремится восстановить после политических перемен в Иране.

Параллели режимов и последствия смены власти в Иране

Офицер считает, что параллели между «иранским и московским режимами» очевидны, ведь лидеры этих стран — «тираны, пьющие кровь народа и сидящие в бункерах». Он отметил, что в случае смены режима в Иране Запад разморозит колоссальные активы государства и отменит санкции, и тогда «Иран зальет нефтью весь мир».

Григорий Тамар объяснил, что это приведет к обвалу цен на нефть, в результате чего "московский преступный режим останется без средств для продолжения агрессивной войны". Таким образом, по его словам, "для Кремля коллапс иранского режима станет катастрофой".

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Напомним, Иран долгое время оставался особенно полезным «стратегическим партнером» для России. Но теперь Кремль теряет Тегеран как союзника , хотя у него есть определенная выгода от войны на Ближнем Востоке.