Гробовщик позировал с голыми трупами и предлагал мужчине наркотики, чтобы тот занялся сексом с телом

Он признал себя виновным в создании изображений обнаженных тел, хранившихся в его морге.

В Великобритании гробовщик-извращенец позировал рядом с телами обнаженных трупов и предлагал другому мужчине наркотики, чтобы тот занялся сексом с мертвым телом.

Об этом сообщает Daily Star.

Найджел Робинсон-Райт из Блэкпула был арестован на 17 лет в мае в 2022 году после того, как признал себя виновным в ряде отвратительных сексуальных преступлений, совершенных на его рабочем месте в Престоне, графство Ланси.

Расследование по лучшей защите достоинства умерших показало, что он распространял экстремальные порнографические изображения, в том числе с изображениями замученных детей и мертвых тел.

Расследование, начатое после издевательств убийцы-некрофила Дэвида Фуллера в морге, касалось отвратительных преступлений Робинсона-Райта.

Глава расследования сэр Джонатан Майкл сказал, что люди "шокированы" тем, что ритуальные услуги не контролируются, и что кто-либо может назначить себя директором похоронного бюро.

Найджел Робинсон-Райт / Фото: MEN MEDIA

Промежуточный отчет по результатам расследования, опубликованный на этой неделе, упоминает его преступления в разделе, посвященном недавним обвинениям и обвинительным приговорам, связанным с похоронными бюро.

В нем говорится: "Найджел Робинсон-Райт позировал для фотографий рядом с открытыми гробами и обнаженными покойниками и предложил мужчине обеспечить его кристаллическим метамфетамином для облегчения сексуальной активности в часовне отдыха в похоронном бюро. Они также делились сексуальными фантазиями об умерших людей".

Судья Грэм Ноулз, королевский адвокат, сказал Робинсон-Райту, что он совершил "отвратительные" действия, требовавшие от него "отвергнуть собственную человечность".

Найджел Робинсон-Райт / Фото: Lancashire Post/SWNS

Сэр Джонатан Майкл, глава следствия, сказал: "Нам нужен нормативный режим, который не будет допускать никаких форм злоупотреблений или каких-либо действий, которые ставят под угрозу безопасность и достоинство умерших. Директора похоронных бюро, с которыми я встречался во время проведения этого расследования, были заботливыми и профессиональными. Однако, к сожалению, есть и исключения. Дело в том, что кто-либо может себя позиционировать как директор похоронного бюро. Он может делать это из дома и держать тела умерших в своем гараже, и никто не сможет остановить его. Это не может быть верно".

Напомним, "мертвый" донор сердца ожил на операционном столе. Несколько членов команды уволились со своих должностей после того, как хирургов просили не останавливаться.

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