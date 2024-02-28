"Гробовые выплаты": в бедных регионах РФ аномально выросли накопления на банковских счетах

На это повлияла война в Украине.
В стране-агрессоре РФ зафиксировали аномальный прирост средств на банковских счетах. Рекордные 57,57% зафиксировали в Тиве.
Об этом говорится в проекте Радио Свобода Сибирь.Реалии.
"В 2023 Алтай показал прирост на уровне 18,95%, Бурятия — на 33,26%", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такой резкий прирост мог быть вызван выплатами контрактникам и мобилизованным, участвующим в войне с Украиной. На это также повлияли "гробовые компенсации" семьям погибших и раненых.
"Сравнив перечень регионов, показавших максимальный прирост средств на счетах, и регионов, отправивших наибольшее количество мобилизованных на войну, исследовательница Лаура Соланко пришла к выводу о наличии устойчивой связи между ростом благосостояния населения в указанных регионах и долей мобилизованных мужчин", — говорится в сообщении.
В то же время, издание "Медуза" пишет, что резкий рост объема банковских счетов нельзя объяснить ни повышенной инфляцией в этих регионах, ни особенностями их банковского рынка, ни другими макроэкономическими факторами.
Напомним, в российской Бурятии эвакуировали магазин из-за игрушечной овцы в украинском национальном костюме.
Читайте также: