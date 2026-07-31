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Грохот и огонь: разведка и Силы обороны разнесли НПЗ в Волгограде
Предприятие, ежегодно перерабатывающее миллионы тонн нефти для нужд агрессора, охвачено огнем.
В ночь на 31 июля украинские Силы обороны совершили успешную атаку на нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. Они поразили ключевые элементы производственных мощностей питающего вражескую армию предприятия.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Сотрудники Департамента активных действий ГУР совместно с Силами обороны провели deepstrike-операцию, в ходе которой нанесли удар по еще одному российскому НПЗ — ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».
В результате атаки были поражены ключевые элементы производственной инфраструктуры предприятия. На территории завода, который обеспечивает потребности российской военной машины в войне против Украины, разгорелся масштабный пожар.
Чем важно ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»?
«Лукойл-Волгограднефтепереработка» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессорки в Южном федеральном округе. Его производственная мощность составляет около 14,8 млн. т нефти ежегодно. Основной продукцией завода являются высокооктановые бензины, дизельное горючее и авиационный керосин.
Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград и Татарстан подверглись массированной атаке дронов на стратегические объекты, в том числе склады Wildberries и нефтеперерабатывающие предприятия. В Волгограде вспыхнул пожар на ключевом логистическом комплексе Wildberries, а также на НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В Татарстане зафиксирован повторный удар по складам Wildberries в Зеленодольске и мощное возгорание местных НПЗ в Нижнекамске.