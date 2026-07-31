Грохот и огонь: разведка и Силы обороны разнесли НПЗ в Волгограде

Пожар после атаки на Волгоград 31 июля

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В ночь на 31 июля украинские Силы обороны совершили успешную атаку на нефтеперерабатывающий завод в российском Волгограде. Они поразили ключевые элементы производственных мощностей питающего вражескую армию предприятия.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

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Сотрудники Департамента активных действий ГУР совместно с Силами обороны провели deepstrike-операцию, в ходе которой нанесли удар по еще одному российскому НПЗ — ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

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В результате атаки были поражены ключевые элементы производственной инфраструктуры предприятия. На территории завода, который обеспечивает потребности российской военной машины в войне против Украины, разгорелся масштабный пожар.

Чем важно ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка»?

«Лукойл-Волгограднефтепереработка» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны-агрессорки в Южном федеральном округе. Его производственная мощность составляет около 14,8 млн. т нефти ежегодно. Основной продукцией завода являются высокооктановые бензины, дизельное горючее и авиационный керосин.

Напомним, в ночь на 31 июля Волгоград и Татарстан подверглись массированной атаке дронов на стратегические объекты, в том числе склады Wildberries и нефтеперерабатывающие предприятия. В Волгограде вспыхнул пожар на ключевом логистическом комплексе Wildberries, а также на НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка». В Татарстане зафиксирован повторный удар по складам Wildberries в Зеленодольске и мощное возгорание местных НПЗ в Нижнекамске.

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