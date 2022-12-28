Громадная сосулька тяжело ранила российского генерала в Москве: видео

Высокопоставленный чиновник МЧС России возвращался с обеда, когда на него рухнула ледяная глыба из дома.

В среду, 28 декабря, на директора Департамента оперативного управления МЧС России генерал-лейтенанта Анатолия Елизарова на улице Инициативной в Москве упала гигантская сосулька.

Видео с камер наблюдения, зафиксировавших этот инцидент, опубликовали российские Telegram-каналы.

Ледяная глыба откололась от дома и упала на российского генерала МЧС именно в то время, когда он возвращался на место службы после обеда. В тяжелом состоянии 50-летний мужчина был госпитализирован.

В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и компрессионный перелом позвоночника. Его прооперировали.

Между тем, российская прокуратура начала проверку этого инцидента, очевидно, подозревая в "диверсии" украинского генерала-зиму.

Напомним, ранее российский политик и бывший генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин был ранен после взрыва в Донецке.

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