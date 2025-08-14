- Дата публикации
Громадный воздушный шар разбился во время приземления: есть жертвы (фото)
Один человек погиб, пятеро получили ранения во время аварийной посадки воздушного шара.
В Нидерландах, в провинции Фрисландия, погибла 66-летняя женщина, а еще пять человек были ранены в результате аварийной посадки воздушного шара в поле.
Об этом сообщает dutchnews.
Очевидцы сообщили, что пуля внезапно начала терять высоту при приближении к земле вблизи населенного пункта Де-Гове.
Фото с места падения пули появилось в «Х» на странице Lourens Looijenga.
«Шар несколько раз отскочил от земли, из-за чего люди выпадали из корзины. Они получили серьезные травмы и нуждались в нашей помощи и госпитализации», — рассказал работник пожарно-спасательной службы Ян Виллем Зварт местному телеканалу.
Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась на месте. Она оказалась жительницей муниципалитета Опстерланд, праздновавшей с коллегами годовщину работы.
В больницу доставили пятерых выживших, трое из них в тяжелом состоянии. Информация о состоянии других пострадавших не сообщается.
Полет начался в городе Йоуре, на борту находились 34 человека, включая пилотов и вторых пилотов. Это, по данным СМИ, самый большой воздушный шар, действующий в Нидерландах.
«Можете представить, какой это был огромный шок, когда в маленькой корзине с 34 людьми мы резко ударились о землю», — добавил Зварт.
На место происшествия прибыли 14 карет скорой помощи, медицинский вертолет, пожарные и бригада быстрого реагирования Красного Креста. Местные власти муниципалитета Вестстеллингверф предоставили автобус для перевозки непострадавших пассажиров.
Также сообщается, что служба прогноза полетов воздушных шаров предупреждала о порывистом ветре в среду вечером со скоростью до 14 узлов.
Обычно такие условия не опасны для больших воздушных шаров, но вблизи места аварии порывы достигали 17 узлов.
Нидерландская авиационная полиция оцепила место происшествия и начала расследование причин аварии.
Напомним, ранее в Бразилии воздушный шар с 21 пассажиром загорелся и разбился. Погибли восемь человек.
А в Турции знали краха два воздушных шара с туристами — погиб один человек, 12 пострадали.
