Есть раненые в результате аварийной посадки воздушного шара в поле фото: иллюстративный / © pixabay.com

В Нидерландах, в провинции Фрисландия, погибла 66-летняя женщина, а еще пять человек были ранены в результате аварийной посадки воздушного шара в поле.

Об этом сообщает dutchnews.

Очевидцы сообщили, что пуля внезапно начала терять высоту при приближении к земле вблизи населенного пункта Де-Гове.

Фото с места падения пули появилось в «Х» на странице Lourens Looijenga.

Громадный воздушный шар разбился во время приземления: есть жертвы Фото Lourens Looijenga

«Шар несколько раз отскочил от земли, из-за чего люди выпадали из корзины. Они получили серьезные травмы и нуждались в нашей помощи и госпитализации», — рассказал работник пожарно-спасательной службы Ян Виллем Зварт местному телеканалу.

Фото: Lourens Looijenga

Несмотря на усилия медиков, пострадавшая скончалась на месте. Она оказалась жительницей муниципалитета Опстерланд, праздновавшей с коллегами годовщину работы.

Фото: Lourens Looijenga

В больницу доставили пятерых выживших, трое из них в тяжелом состоянии. Информация о состоянии других пострадавших не сообщается.

Полет начался в городе Йоуре, на борту находились 34 человека, включая пилотов и вторых пилотов. Это, по данным СМИ, самый большой воздушный шар, действующий в Нидерландах.

«Можете представить, какой это был огромный шок, когда в маленькой корзине с 34 людьми мы резко ударились о землю», — добавил Зварт.

На место происшествия прибыли 14 карет скорой помощи, медицинский вертолет, пожарные и бригада быстрого реагирования Красного Креста. Местные власти муниципалитета Вестстеллингверф предоставили автобус для перевозки непострадавших пассажиров.

Также сообщается, что служба прогноза полетов воздушных шаров предупреждала о порывистом ветре в среду вечером со скоростью до 14 узлов.

Обычно такие условия не опасны для больших воздушных шаров, но вблизи места аварии порывы достигали 17 узлов.

Нидерландская авиационная полиция оцепила место происшествия и начала расследование причин аварии.

Напомним, ранее в Бразилии воздушный шар с 21 пассажиром загорелся и разбился. Погибли восемь человек.

А в Турции знали краха два воздушных шара с туристами — погиб один человек, 12 пострадали.

