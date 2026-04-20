Громче, чем обычно: взрывы раздаются над русскими Геленджиком и Анапой

Взрывы в России / © ТСН.ua

Реклама

В ночь на 20 апреля в районе черноморского побережья Краснодарского края России было громко — жители сообщают о серии взрывов в нескольких городах.

В частности, по словам очевидцев, взрывы слышали в Туапсе , Геленджике и Анапе. Интенсивнее всего, как отмечают местные, было именно в районе Туапсе.

По предварительным данным, над регионом активно работает противовоздушная оборона, которая якобы пытается сбить беспилотников. В общей сложности после полуночи люди насчитали несколько десятков взрывов в разных частях побережья.

Реклама

Официальной информации о последствиях — пострадавших или разрушениях — пока нет.

Также сообщается, что ранее в аэропортах Краснодара и Геленджика вводились временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

Информация уточняется.

Напомним, что ранее после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.