Громче, чем обычно: взрывы раздаются над русскими Геленджиком и Анапой
В ночь на 20 апреля в Краснодарском крае России раздались десятки взрывов — местные жители сообщают о работе ПВО и атаке беспилотников над черноморским побережьем.
В ночь на 20 апреля в районе черноморского побережья Краснодарского края России было громко — жители сообщают о серии взрывов в нескольких городах.
В частности, по словам очевидцев, взрывы слышали в Туапсе , Геленджике и Анапе. Интенсивнее всего, как отмечают местные, было именно в районе Туапсе.
По предварительным данным, над регионом активно работает противовоздушная оборона, которая якобы пытается сбить беспилотников. В общей сложности после полуночи люди насчитали несколько десятков взрывов в разных частях побережья.
Официальной информации о последствиях — пострадавших или разрушениях — пока нет.
Также сообщается, что ранее в аэропортах Краснодара и Геленджика вводились временные ограничения на вылет и посадку самолетов.
Информация уточняется.
Напомним, что ранее после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.