Громкая драка грузина с россиянкой в отеле: суд решил судьбу задержанного

Конфликт между грузином и россиянкой в отеле / © скриншот с видео

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Суд в грузинском Телави освободил под залог Георгия Чигладзе, арестованного за нападение на гражданку России в гостинице «Имение Агарани». Мужчина сказал, что сожалеет о содеянном, а его адвокат отметил провокационное поведение со стороны потерпевшей.

Об этом сообщила грузинская служба «Радио Свобода».

В Телави суд 21 июля принял решение освободить под залог Чигладзе, задержанного после инцидента в гостинице «Имение Агарани».

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После совещания судья Тамар Капанадзе определила для обвиняемого мужчины залог в размере 5000 лари — около 1900 дол. Задержанного освободили непосредственно в зале суда.

Комментируя конфликт, Чигладзе заявил, что сожалеет о случившемся.

«Я сожалею об этом преступлении, которое произошло… Я не хотел, чтобы это закончилось так», — сказал мужчина.

Его адвокат Лаша Капанадзе сообщил, что гостиница «Агарани», где произошел инцидент, выразила готовность оплатить Чигладзе залог.

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Защитник мужчины также возразил, что причиной конфликта стал русский язык. По его словам, инцидент возник из-за провокационного поведения.

«Мы уважаем всех гостей, но и гости не должны устраивать провокации», — отметил Капанадзе.

Напомним, ранее в Тбилиси прошли протесты с антироссийскими лозунгами из-за задержания грузина, который во время свадьбы ударил российскую туристку. Конфликт возник после того, как гости из РФ якобы облили водой музыкальное оборудование. Полиция отрицает версию о том, что причиной ссоры стал русский язык.

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