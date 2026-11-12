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Категория
Мир
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Громкая отставка на фоне романа с китайской шпионкой: кто может возглавить Nvidia

На фоне скандала со шпионкой Китая гендиректор Nvidia подал в отставку. Опубликовали список, кто может занять его кресло.

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Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Дженсен Хуанг подал в отставку

Дженсен Хуанг подал в отставку / © Associated Press

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг подал в отставку с должности на фоне скандала о романе с предполагаемой китайской шпионкой Элис Хуанг. Временно исполняющей обязанности генерального директора компании стала финансовая директор Nvidia Колетт Кресс.

Об этом говорится в заявлении Nvidia.

«Сила Nvidia всегда заключалась в ее людях. Вместе с нашей руководящей командой я стремлюсь развивать тот исключительный фундамент, который Дженсен создал за последние 33 года. Мы продолжим развивать направления, благодаря которым Nvidia стала лидером в сфере ускоренных вычислений и искусственного интеллекта, а также реализовывать открывающиеся перед нами возможности», — прокомментировала исполняющая обязанности генерального директора Колетт Кресс.

В компании отметили, что вклад Дженсена Хуанга в Nvidia «чрезвычайно весомый», и совет директоров компании «благодарит Дженсена за его неоценимый вклад в развитие компании и всей отрасли».

Компания будет искать замену Дженсену Хуангу после его отставки. Nvidia назначила Гарви Джонса первым в истории председателем совета директоров компании. Также Nvidia выпустит планово свои финансовые результаты за третий квартал 2026 года финансового года во вторник, 17 ноября.

В Bloomberg сообщили, что на фоне заявления компании акции упали на 11%.

Кто может получить должность Дженсена Хуанга

Компания Nvidia внезапно сменяет своего директора Дженсена Хуанга на фоне скандала. Кроме примерно 60 его прямых подчиненных, TechCrunch называет и другие неожиданные кандидатуры.

Лиза Су

CEO AMD, возглавляет самого серьезного конкурента Nvidia и одновременно является далекой родственницей Хуанга. Ее имя уже упоминали как возможное смену в должности. При этом обозреватели сомневаются, что она согласится.

AMD выигрывает каждый день, когда Nvidia отвлекается на внутренние расследования, слушания в Конгрессе и мелкие скандалы. В такой ситуации для Су, вероятно, самая выгодная стратегия — просто сохранять дистанцию и дальше укреплять позиции AMD.

Эрик Шмидт

Бывший CEO Google стал фаворитом в версии Джеффри Зонненфельда, заместителя декана по лидерству Йельской школы бизнеса. По его словам, Шмидт «мог завтра десантироваться в Nvidia и хорошо справиться».

Он руководил Google с 2001 по 2011 год, председательствовал в Национальной комиссии по искусственному интеллекту США с 2018 по 2021-й, а сейчас возглавляет ракетную компанию Relativity Space.

Кроме того, Шмидта сопровождают и многочисленные публичные истории о его собственных внебрачных связях. На фоне нынешнего скандала в Nvidia совету директоров может быть сложно оправдать избрание человека с подобным бэкграундом.

Лип-Бу Тан

Его считают примером менеджера, который прекрасно разбирается в чипах и мог бы получить «мягкую посадку» после сложного периода в Intel. Недавно компания отчиталась о росте квартальной выручки на 21%, до 16,5 млрд долларов, но в то же время предупредила, что результаты следующего квартала не оправдают ожиданий Уолл-стрит.

Бум ИИ привел к дефициту памяти, удорожанию ПК и падению их продаж, что больно ударило по Intel, где чипы для ПК – значительная часть бизнеса. Акции компании после предупреждения упали на 20% во внерыночных торгах, а позже с сентября потеряли более 30%. Переход к компании, которая фактически съедает обед всем конкурентам, для него был бы очень выгодным выходом.

Брет Тейлор

Бывший согендиректор Salesforce и председатель совета директоров OpenAI, ныне руководит стартапом Sierra в сфере ИИ. В его резюме – ряд самых известных брендов Кремниевой долины.

Он был одним из соавторов Google Maps, занимал должность CTO в Facebook, возглавлял совет директоров Twitter во время соглашения с Илоном Маском, а затем взял на себя руководство советом OpenAI после громкого увольнения и быстрого возвращения Сэма Альтмана. Его часто приглашают в ситуациях, когда компании требуется спокойный, компетентный и положительно воспринятый лидер. По всей вероятности, он хорошо знает большинство ключевых клиентов Nvidia.

Ян Бак и внутренние кадры Nvidia

Если совет директоров решит, что во главе должен быть именно «строитель», как сильного кандидата рассматривают Яна Бака, вице-президента Nvidia, который помог создать платформу CUDA. Это программное обеспечение чипов стало центральным элементом доминирования компании в области ИИ. Аналитики и бывшие работники уже называли Бака возможным преемником и трейдеры на Kalshi оценивают его шансы как средние.

Также кандидатами считаются старший вице-президент по аппаратной инженерии Эндрю Белл и финдиректор Nvidia Коллет Кресс.

Лори Хуанг

Отдельно авторы вспоминают интересный сценарий – Лори Хуанг, жена Дженсена Хуанга. Формально ее никто не называл кандидатом, но его биография добавляет интриги. Хуанг познакомился с ней в лаборатории Орегонского университета, задолго до основания Nvidia, когда они являлись лабпартнерами.

После выпуска она работала инженеркой по микросхемам в Silicon Graphics и тогда зарабатывала больше него. Впоследствии она отошла от интенсивной карьеры, чтобы воспитывать детей, а ныне совместно управляет семейными трастами.

Напомним, что разведка США разоблачила спецоперацию Министерства государственной безопасности Китая, целью которой стал глава компании Nvidia Дженсен Хуанг . Для сближения с миллиардером Пекин привлек привлекательную и влиятельную бизнесвумен Элис Хуанг. На фоне скандала руководитель Nvidia признал, что был неверен своей жене и заявил о готовности сотрудничать с расследованием.

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