Громкая отставка в США: губернатор Нью-Йорка покидает пост из-за сексуальных домогательств

В отчете генпрокуратуры упоминаются 11 женщин, которые испытывали харассмент со стороны губернатора.

Во вторник, 10 августа, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что через 14 дней покинет свой пост. Такое решение он принял через неделю после обнародованного генеральным прокурором штата Нью-Йорк Летицией Джеймс отчета о расследовании относительно систематических сексуальных домогательствах с его стороны к своим сотрудницам.

Об этом сообщает Reuters.

В обнародованном докладе говорится, что следователям удалось обнаружить "глубоко тревожную, но ясную картину" того, что происходило на рабочем месте в Куомо: он регулярно оскорблял сотрудниц, трогая и целуя их вопреки их желанию, а также отпускал непристойные комментарии сексуального характера в их адрес .

В материалах расследования, которое длилось пять месяцев, фигурируют 11 женщин, подвергшихся харассменту со стороны губернатора. В общем следователи получили показания от 179 человек.

В итоге губернатора обвинили в нарушении как федерального законодательства, так и законов штата.

В конце концов 63-летний Эндрю Куомо выступил с 20-минутной телевизионной речью, в которой заявил, что его отставка вступит в силу через 14 дней и он прекратит свою политическую карьеру.

Куомо снова отрицал любые правонарушения со своей стороны, но заметил, что принимает "полную ответственность" за неумышленные оскорбления женщин, называя свои опрометчивые действия ласковыми или шутливыми.

Губернатор Нью-Йорка заявил, что его борьба с обвинениями во время его пребывания на должности парализует работу правительства и может стоить налогоплательщикам миллионы долларов в то время, когда пандемия коронавируса все еще представляет большую угрозу.

"Я думаю, учитывая обстоятельства, лучший способ, которым я могу сейчас помочь, — это если я отойду в сторону и позволю правительства вернуться в правительство — и поэтому я так и сделаю", — сказал он.

Эта отставка позволяет Куомо избежать возможного отстранения от должности через процедуру импичмента.

Напомним, ранее ряд влиятельных американских политиков, в том числе президент США Джо Байден, призвали Куомо уйти в отставку, однако чиновник отвергал все обвинения.

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