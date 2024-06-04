Громкий коррупционный скандал в Польше: бренд одежды, которую носит Анджей Дуда, зарабатывал на войне в Украине

Известный в Польше бренд одежды Red is Bad и его владельца Павел Шоп обвинили в коррупционных схемах при закупке генераторов для Украины. Польские СМИ утверждают, что из-за коррупции владелец польского патриотического бренда даже хотел уехать в Испанию.

Об этом говорится в расследовании польского издания onet.pl.

Владельца известного польского бренда обвинили в заработке на войне в Украине

По данным польских журналистов, Павел Шопа мог заработать на тендерах во время коронавируса и войны в Украине. В частности, бизнесмен якобы завышал цены, однако все равно выигрывал государственные тендеры.

В частности, в начале войны России против Украины польское государственное агентство стратегических резервов выделило более 576 миллионов злотых на закупку электрогенераторов для Украины. Поставщиком без проведения тендера стало новосозданное акционерное общество Seltet из Варшавы, компания, которая не имеет опыта в торговле этим видом оборудования.

Основателем и генеральным партнером Seltet является Павел Шопа. Партнером является его мать Веслава, на имя которой в настоящее время зарегистрирован интернет-магазин одежды бренда Red is Bad.

Павел Шопа, обвиняемый в коррупции / Фото: Onet Wiadomości

"Закупка агрегатов состоится в период с 13 июля 2022 года по 25 апреля 2023 года. RARS выплатит компании более 350 миллионов злотых. Более 282 миллионов из этой суммы - это прибыль Seltet. Это связано с тем, что Shed покупает генераторы в Китае, у компаний Fujian Yanan Power Co. LTD и Shenzen Tongua Weiye Technology. Она платит за них чуть меньше 69 миллионов злотых", - говорится в материале польских СМИ.

В отчете польских следователей говорится, что это якобы не единственный случай, когда польский бизнесмен зарабатывал на войне в Украине.

"Павел Шопа получал последовательные заказы на услуги и товары, которые были абсолютно несовместимы с отраслью, в которой он работал, то есть с продажей патриотической одежды. Seltet Pawel Szopa был выбран RARS как поставщик Института национального наследия [государственное учреждение, подчиненное министру культуры - прим. ред.] ассортимента для физической защиты украинских памятников. С другой стороны, 30 мая 2023 года. Павел Шопа основал еще одну компанию, SPJ Szopa, для поставки очистных сооружений питьевой воды в Украине от имени RARS. В письме в аналитический отдел ЦБА агентство указывает стоимость контракта в 100 000 000 злотых", - пишут польские журналисты.

СМИ отмечает, что благодаря заказам от государства владелец бренда польской патриотической одежды Red is Bad покупал элитную недвижимость. Кроме того польские журналисты обвинили Павела Шопу в том, что он руководил "фабрикой троллей" для партии PiS. В середине 2023 года бизнесмен же заявлял о возможности переехать из Польши в Испанию, если тогдашняя правящая партия не останется руководить государством.

В разговоре с журналистами Павел Шопа отверг все обвинения. Он отметил, что поставил Украине почти все генераторы, а некоторые госзаказы впоследствии у него якобы забрали.

Реакция властей и волонтеров из Польши, которые помогают Украине

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его ничего не связывает с Red is Bad, кроме того, что у него в гардеробе вещи от этого бренда.

Оппозиционные в ПиС политики осудили действия предыдущего правительства Матеуша Моравецкого.

Волонтер из Польши, который с первых дней войны активно помогает Украине, Петр Кашева подверг критике власть своего государства и бизнесмена.

"Когда я прочитал эту статью, то понял свою наивность. Власть искала не нас. Власть искала тех, с кем можно украсть миллиарды. В данном случае речь идет о полумиллиарде злотых", — написал польский волонтер.

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