- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 7373
- Время на прочтение
- 2 мин
Громкий скандал в Польше: украинцев подозревают в жутких преступлениях — как их разоблачили обнаженные мужчины
В Польше четырех украинцев подозревают в похищении и пытках мигрантов.
В Польше украинцев подозревают в похищении и пытках мигрантов. Граждане Украины якобы требовали выкуп у семей других иностранцев.
Об этом пишет польское издание onet.pl.
Все началось с того, что в Польше двое обнаженных мужчин бегали по улицам Люблина и умоляли вызвать полицию.
«Они остановили автомобиль и попросили водителя немедленно связаться с правоохранителями», — сообщил в интервью TVN24 работник местной полиции Кшиштоф Павлик.
Оказалось, что это — граждане Эфиопии, которых ранее удерживали в багажнике, смогли сбежать, когда преступники отвлеклись на поиски новых жертв. Полицейские подтвердили, что на их телах были следы жестокого обращения, в том числе куски скотча на запястьях и шеях. Впоследствии эти кадры использовали противники мигрантов в Польше.
Как установила полиция, жертвы даже не знали, в какой стране они находятся и кто их похитители.
Граждане Украины, которых обвиняют в этих жестоких похищениях, использовали мобильные телефоны задержанных, чтобы связаться с их семьями.
«Угрозы были ужасными: что жертвы будут убиты, а их органы проданы», — сообщил помощник комиссара Кшиштоф Вжесьньовский из CBŚP.
Похитители подтвердили свои угрозы, прислав семьям видеозаписи, на которых связанных и раздетых мигрантов избивают бейсбольными битами.
Целью преступной группы, в состав которой входило четверо украинских «курьеров», изначально была незаконная переправка людей через белорусско-польскую границу в Германию. Однако, как сообщила Ева Антонович из Окружной прокуратуры в Зеленой Гуре, вскоре преступники расширили свою деятельность, превратив перевозку в процедуру похищения и шантажа мигрантов.
По данным следствия, семьи жертв из Эфиопии получали требования о выкупе в размере до десятков тысяч евро, которые можно было оплатить в криптовалюте. Известно, что по крайней мере одна африканская семья заплатила за освобождение своего члена.
Центральное бюро расследований (CBŚP) установило, что жертвами украинской банды стали по меньшей мере пять человек — двое эфиопов и трое граждан Мали.
Напомним, Польша возвращает пограничный контроль с Германией и Литвой