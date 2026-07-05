Громкий скандал в Великобритании: засекреченные документы Минобороны выбросили в мусор

Британские военные / © Associated Press

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В Великобритании разразился скандал после того, как засекреченные документы Министерства обороны с именами и званиями военнослужащих, графиками дежурств и сведениями о хранении оружия были обнаружены среди бытового мусора.

Об этом сообщает издание The Sun.

Папка с пометкой «MoD» лежала в контейнере для вторичной переработки недалеко от гарнизона Каттерик в Северном Йоркшире. Документы нашел местный житель, который передал их властям, чтобы они не попали в руки посторонних лиц.

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«Их нужно было либо уничтожить в шредере, либо хранить в надёжном месте», — рассказал мужчина, обнаруживший документы.

В документах содержались сведения о личном составе и вооружении

По информации издания, в выброшенных материалах содержались имена и звания военнослужащих, графики караульных смен, а также информация об инвентаре караульных помещений и системе хранения вооружения.

Кроме того, документы содержали сведения о проверках защищенных сейфов с ключами от складов боеприпасов и оружия, а также описания процедур реагирования на инциденты и сигналы тревоги.

Эксперты отмечают, что подобная информация может представлять интерес для преступных или террористических группировок.

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Королевская военная полиция выясняет, как документы, охватывающие период с 2018 по 2023 год, оказались на свалке в нескольких километрах от военной базы.

Следователи намерены проследить всю цепочку их хранения — от казарм до контейнера для отходов.

Политики и военные назвали этот инцидент позором

Бывший старший офицер военной разведки британской армии Филипп Инграм заявил, что этот инцидент свидетельствует о «недостатке внимания и контроля» при работе с конфиденциальной информацией.

«Армия должна отнестись к этому серьезно, поскольку здесь существует явная угроза безопасности. Это нарушение процедур, свидетельствующее о халатном отношении», — подчеркнул он.

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Бывший министр обороны Великобритании Хэвин Уильямсон назвал ситуацию «настоящей проблемой безопасности» и «позором», отметив, что документы такого уровня секретности требуют особо тщательного контроля на всех этапах — от создания до уничтожения.

В Министерстве обороны заявили, что серьезно относятся к вопросам защиты информации и уже приступили к расследованию обстоятельств инцидента.

Напомним, ранее сообщалось, что во время поездки в Киев генерал США Антонио Агуто получил травму головы после употребления алкоголя. Впоследствии он также потерял футляр с секретными материалами.

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