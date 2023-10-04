Громкий взрыв и пожар: в Красноярске загорелся алюминиевый завод (видео)

МЧСники утверждают, что в Красноярске горит трансформатор.

В российском Красноярске 4 октября вспыхнул пожар на алюминиевом заводе, перед которым местные жители слышали звук взрыва.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Пожар на Красноярском алюминиевом заводе возник утром 4 октября. Местные жители рассказали, что сначала услышали взрыв, а потом на заводе возникло возгорание.

В российском МЧС говорят, что на заводе горит трансформатор. Площадь пожара составляет 50 кв. м. Информацию о взрыве чрезвычайники не комментируют.

Пожар вспыхнул на Красноярском алюминиевом заводе после громкого взрыва

Пожар на Красноярском алюминиевом заводе/Скриншот

К слову, в российских Белгороде и Брянске тоже раздались громкие взрывы в ночь на 4 октября. Россияне утверждали о "работе ПВО" и сбитии воздушных целей.

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